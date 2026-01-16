2025'te küresel elektrikli araç satışları 20 milyonu aşarak rekor kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rho Motion tarafından yayımlanan güncel verilere göre, elektrikli araç sektörü küresel çapta büyümesini sürdürerek 2025 yılını rekor bir satış rakamıyla kapattı.

Dünya genelindeki toplam satışlar, önceki yıla kıyasla 3,6 milyon adet artarak 20,7 milyon seviyesine ulaştı.

ÇİN EN BÜYÜK PAZAR OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bölgesel bazda incelendiğinde Çin, satışlarını yüzde 17 oranında artırarak 12,9 milyon adede taşıdı ve küresel pazarın lideri olmayı sürdürdü.

Büyüme hızı geçmiş yıllara göre yavaşlamış olsa da Çin, hacimsel olarak dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumunu koruyor.

Avrupa pazarında ise birçok ülkenin sübvansiyonları artırması veya genişletmesi sonucunda satışlar yüzde 33 oranında yükselerek 4,3 milyon adede ulaştı.

Bu performansla Avrupa, büyüme hızı bakımından Çin'i geride bırakarak en hızlı genişleyen bölge oldu.

KUZEY AMERİKA'DA TEŞVİK KESİNTİLERİ SATIŞLARI VURDU

Kuzey Amerika bölgesinde ise vergi indirimlerinin kaldırılması ve değişen ticaret politikaları nedeniyle satışlar yüzde 4 düşüşle 1,8 milyona geriledi.

Özellikle Kanada'da teşviklerin sonlanmasıyla satışlar yüzde 41 oranında sert bir düşüş yaşarken, ABD pazarındaki artış sadece yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

ABD PAZARINDA DARALMA BEKLENTİSİ

Rho Motion yetkilileri, ABD yönetiminin elektrikli araç teşviklerini geri çekme politikalarının pazar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, ABD pazarında yedi yıl aradan sonra ilk kez satışların ciddi oranda küçülmesi bekleniyor.