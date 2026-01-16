Toyota, Volkswagen'i geçerek üst üste 6. kez en çok satan marka oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japon otomotiv devi Toyota, 2020 yılında ele geçirdiği küresel satış liderliğini 2025 yılında da koruyarak rakiplerine büyük bir fark attı.

Henüz yılın tamamına ait resmi sonuçlar açıklanmasa da markanın ilk 11 aylık performansı zaferini ilan etmesi için yeterli oldu.

11 AYDA 10 MİLYONU AŞAN SATIŞ

Volkswagen Grubu, geçtiğimiz yıl dünya genelinde toplam 8,98 milyon araç teslim ettiğini duyurdu.

Buna karşılık Toyota ve alt markaları, sadece yılın ilk 11 ayında yüzde 4,8 artışla 10 milyon 327 bin 976 adetlik satış rakamına ulaşarak rakibini geride bıraktı.

VOLKSWAGEN VE AUDI CEPHESİNDE DÜŞÜŞ

Alman üretici VW Grubu genel tabloda yüzde 0,5 oranında bir düşüş yaşarken, ana marka Volkswagen'in satışları yüzde 1,4 azalarak 4,73 milyona geriledi.

Grubun premium markası Audi de yüzde 2,9'luk kayıpla yılı 1 milyon 623 bin araç teslimatıyla kapattı.

GELECEK YILIN YENİ MODELLERİ

Liderliğini sürdüren Toyota; yeni Hilux, uygun fiyatlı Land Cruiser FJ ve 6. nesil RAV4 gibi modellerle pazar payını artırmayı planlıyor.

Volkswagen ise rekabeti kızıştırmak adına uygun fiyatlı elektrikli modeli ID. Polo ve yenilenen ID serisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

HYUNDAI VE KIA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Küresel rekabetin üçüncü sırasında yer alan Hyundai ve Kia ortaklığı, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 büyüme kaydederek toplam 7,27 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Güney Koreli grup, büyüme ivmesini sürdürerek 2026 yılı için 7,51 milyonluk bir satış hedefi belirledi.