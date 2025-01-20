2024'te Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili: Dacia Sandero

AA & Ensonhaber

Dacia, 2024 yılında Avrupa pazarında büyük bir başarıya imza attı. Renault Grubu'nun açıkladığı finansal sonuçlara göre, Dacia Sandero, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu.

309 BİN ADET SATIŞ

2024 yılında toplam 309 bin 392 adet satan Dacia Sandero, 2023 yılına göre yüzde 14,5'lik bir büyüme kaydetti.

Tüm satış kanallarında Avrupa'nın en çok satan modeli olan Sandero, 2017 yılından beri Avrupa perakende pazarında da liderliğini sürdürüyor.

Dacia markası, 2024 yılında toplam 676 bin 340 adet satış gerçekleştirerek yüzde 2,7 büyüme kaydetti.

2004 yılından bu yana 9 milyondan fazla otomobil satan Dacia, Avrupa pazarındaki güçlü konumunu koruyor.

Sandero, Dacia'nın toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli olan Sandero, marka için önemli bir yere sahip.

Dacia Sandero, kalitesi ve uygun fiyatı ile Avrupalı tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda.

Pratik, güvenilir ve ekonomik bir otomobil arayanlar için ideal bir seçenek olan otomobil, Dacia'nın başarısında önemli bir rol oynuyor.