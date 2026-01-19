Toyota kullananlar isyanda: Almanya'da popüler özellik devre dışı bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da Toyota ve Lexus kullanıcıları, sabah saatlerinde araç uygulamalarına girdiklerinde beklenmedik bir uyarı mesajıyla karşılaştı.

Şirket, yasal zorunlulukları gerekçe göstererek 100 binden fazla araçta kullanılan uzaktan iklimlendirme özelliğini aniden kullanıma kapattı.

KARARIN GEREKÇESİ

Toyota sözcüsü Ralph Müller, bu kararın sürücüleri olası para cezalarından korumak ve gereksiz emisyonu önlemek amacıyla alındığını doğruladı.

Özellikle geleneksel motorlu ve tam hibrit araçlarda bu özelliğin çalışması için motorun rölantide çalışması gerekiyor ki bu durum yasalarca "önlenebilir emisyon" olarak değerlendirilip yasaklanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞINDA

Söz konusu kısıtlama, motor desteğine ihtiyaç duymayan saf elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçları kapsamıyor.

Ancak motor gücüyle ısınan diğer tüm modellerde, Avrupa genelindeki çevresel hassasiyetlerin artması nedeniyle bu özellik iptal edildi.

TAZMİNAT YOK

Şirket, kullanım şartlarında ücretsiz dijital özelliklerin sonlandırılabileceği maddesi yer aldığı için mağdur müşterilere herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini bildirdi.

Yetkililer, kış aylarında sıcak bir araç isteyen sürücülere, yasal olan ancak ek maliyet getiren geleneksel yardımcı ısıtıcı sistemlerini (park ısıtıcısı) taktırmalarını öneriyor.