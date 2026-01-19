Elektrikli araç pazarına Çin damgası: Tek şarjla 2 bin km yol gidiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin pazarında satışa sunulan Roewe M7 DMH, sunduğu üst düzey performans verileri ve şaşırtıcı derecede uygun fiyat etiketiyle otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip olan bu sedan, ulaşılabilir fiyatlara uzun menzil sunarak standartları yeniden tanımlıyor.

ROLLS-ROYCE İMZALI TASARIM DETAYLARI

SAIC grubu bünyesindeki Roewe markasının yeni modeli, devasa ön ızgarası ve coupe formundaki modern hatlarıyla lüks bir duruş sergiliyor.

Aracın tasarımında, daha önce Rolls-Royce'un baş tasarımcılığını yapan Josef Kaban'ın imzasının bulunması dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

İç mekanda dijital gösterge paneli ve geniş merkezi ekranla donatılan araç, Avrupa'daki lüks sedan modellerini andıran bir estetiğe sahip.

Arka kısımda boydan boya uzanan ışık çubuğu ve krom detaylar, aracın premium algısını güçlendiriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

M7 DMH modelinde 110 beygir gücünde 1,5 litrelik benzinli motora, 184 beygir güç üreten bir elektrik motoru eşlik ediyor.

19,7 kWh kapasiteli LFP batarya teknolojisi sayesinde araç, sadece elektrik modunda 160 kilometre yol gidebiliyor.

Üretici verilerine göre benzin ve elektrik motorunun kombinasyonu, araca toplamda 2 bin 50 kilometrelik bir menzil sağlıyor.

Çin'deki CLTC ölçüm standartlarına dayanan bu veri gerçek yol koşullarına uyarlandığında bile aracın şarjsız 1.500 kilometrenin üzerinde yol yapabileceği öngörülüyor.

DACIA SANDERO FİYATINA LÜKS SEDAN

Teknolojik özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan araç, 97 bin 800 Yuan yani yaklaşık 11 bin 700 Euro başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü.

Şimdilik sadece Çin pazarında bulunan model, bir Dacia Sandero fiyatına lüks sedan özellikleri sunarak rekabeti kızıştırıyor.