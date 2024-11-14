2024'ün 3. çeyreğinde en çok satan otomobil markaları belli oldu

Haber Merkezi

Otomotiv sektöründe uzun zamandır beklenen gelişme sonunda gerçekleşti. 2024'ün üçüncü çeyreğinde, küresel otomobil satış listelerinin ilk 10'unda iki Çinli marka yer aldı.

Araştırmaya göre; BYD ve Geely, dünya devlerini geride bırakarak listeye girmeyi başardı.

TOYOTA LİDERLİĞİ KORUDU, ANCAK SATIŞLAR DÜŞTÜ

Temmuz ve eylül ayları arasında dünya çapında toplam 22 milyon otomobil satıldı. Toyota, 2.74 milyon adetlik satışla liderliğini korudu.

Ancak, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik bir düşüşe işaret ediyor.

VOLKSWAGEN VE HYUNDAİ DE DÜŞÜŞTE

Volkswagen Grubu, 2.18 milyon adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, yüzde 7,1'lik bir düşüş yaşadı.

Hyundai Motor Company ise yüzde 2,6'lık düşüşe rağmen 1.78 milyon adetlik satışla üçüncü sırada kendine yer buldu. Listedeki ilk üç marka, Çin'deki satışlarının düşmesinden olumsuz etkilendi.

STELLANTIS VE GENERAL MOTORS ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞLERDE

Stellantis ve General Motors, sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Her iki grupta da çift haneli düşüşler gözlendi.

Üçüncü çeyrekte pozitif bir artış kaydeden BYD, yüzde 38'lik satış artışıyla 1.13 milyon adetlik satışa ulaştı ve altıncı sırada yer aldı.

Markanın sadece elektrikli otomobil satışları hesaba katıldığında, Tesla'ya oldukça yaklaştığı (arada sadece 19 bin 500 adet fark olduğu) görülüyor.

Listedeki bir diğer sürpriz ise dokuzuncu sıradaki Geely Grubu oldu. Volvo ve Polestar'ı da bünyesinde bulunduran Geely, 811 bin 800 adetlik satışla Nissan'ı geride bıraktı ve Suzuki'nin listeden düşmesine neden oldu.

3. ÇEYREKTE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Toyota - 2.736.904

Volkswagen Grubu - 2.176.363

Hyundai Motor Company - 1.777.300

Stellantis - 1.174.000

General Motors - 1.147.000

BYD - 1.134.892

Ford - 1.095.000

Honda - 910.000

Geely - 811.797

Nissan - 809.000