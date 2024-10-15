2025 Alfa Romeo Tonale, Paris Otomobil Fuarı'nda sergilendi

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Paris Otomobil Fuarı, otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinin en yeni modellerini ve teknolojilerini sergilediği önemli bir etkinlik. Bu yılki fuarda dikkat çekenlerden biri de Alfa Romeo'nun güncellenmiş Tonale modeli oldu.

Yenilenen Tonale, özellikle iç mekanda yapılan değişikliklerle dikkat çekiyor. En göze çarpan yenilik, geleneksel vites kolunun yerini alan döner vites seçici.

Bu değişiklik, aracın modern ve şık görünümünü daha da vurguluyor. Gösterge paneli de yenilenerek daha okunaklı hale getirildi. Alfa Romeo, saat ve yakıt göstergeleri gibi önemli bilgilerin görünürlüğünün artırıldığını belirtiyor.

Avrupa pazarı için Tonale'nin donanım seviyeleri de sadeleştirildi. Amiral gemisi Tributo Italiano donanım seviyesi kaldırıldı ve alıcılar artık Sprint veya Veloce seçenekleri arasından tercih yapabiliyor.

Alfa Romeo, bu değişiklikle "net ve müşteri odaklı bir yaklaşım" sunduğunu ifade ediyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Avrupa'da Tonale için üç farklı motor seçeneği sunuluyor:

130 beygir gücünde 1.6 litre turbo dizel motor.

160 beygir gücünde 1.5 litre Ibrida benzinli motor.

280 beygir gücünde Plug-In Hybrid Q4.

Bu güncellemelerin ABD pazarına ulaşması ise 2026 model yılını bulacak. 2025 model yılı için ABD'deki Tonale serisi sadeleştirilmiş ve sadece bir temel versiyon sunuluyor.

Ancak, alıcılar Veloce, Active Assist ve Premium paketleriyle araçlarını özelleştirebiliyorlar.

2025 model yılı için ABD'de Tonale'nin başlangıç fiyatı 48.195 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, Tonale'yi daha büyük kardeşi Stelvio'ya oldukça yakın bir seviyeye getiriyor.