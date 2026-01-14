Mercedes-Benz G-Serisi, tüm zamanların satış rekorunu kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-Benz, 2025 yılını toplam satışlarda yaşadığı düşüşle 1 milyon 800 bin 800 adetle kapatsa da ikonik modeli G-Serisi ile tarihi bir başarıya imza attı.

Alman üreticinin arazi aracı, 1979 yılından bu yana en yüksek satış rakamına ulaşarak markanın en zorlu yılında parlayan yıldızı oldu.

SATIŞLAR 49 BİNİ AŞTI

Markanın verilerine göre G-Serisi ailesi, 2024 yılına kıyasla satışlarını yüzde 23 oranında artırarak büyük bir ivme yakaladı.

Toplamda 49 bin 700 adetlik satış gerçekleştiren model, üretim tarihinin en iyi yılını geride bıraktı.

Mercedes yönetimi bu tarihi rekorun arkasında tam elektrikli modelin önemli bir payı olduğunu savunurken, yerel kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor.

Alman basınına yansıyan haberlerde, elektrikli versiyonun beklentilerin altında kaldığı ve bayilerde satış zorluğu yaşadığı öne sürülüyor.

AİLE GENİŞLİYOR: KÜÇÜK G GELİYOR

Elde edilen bu başarının ardından Mercedes, G-Serisi ailesini yeni modellerle büyütme stratejisini devreye soktu.

Seriye dahil olacak daha kompakt "Küçük G" modelinin yanı sıra, önümüzdeki yıl aracın cabrio versiyonunun da tanıtılması bekleniyor.