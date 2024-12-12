2025 Aston Martin Valhalla tanıtıldı: İşte özellikleri

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Aston Martin, beş yıllık geliştirme sürecinin ardından Valhalla modelini sonunda tanıttı. Ortadan motorlu hibrit süper otomobil, 1.064 beygir gücü ve 350 km/s maksimum hızıyla dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ HİBRİT MOTOR

Valhalla, çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor ve üç elektrikli motorla donatıldı. V8 motor, 817 beygir gücü üretirken, elektrikli motorlar ise 247 beygir gücü sağlıyor.

Toplamda 1.064 beygir gücüne sahip olan Valhalla, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede ulaşıyor ve 350 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

Valhalla, aktif aerodinamik sistemi sayesinde yüksek hızlarda mükemmel bir yol tutuşu sağlıyor.

Yarış modunda devreye giren arka kanat ve ön lip, 270 km/s hızda 600 kg'a kadar yere basma kuvveti üretiyor.

Valhalla, karbon fiber monokok şasiye ve beş bağlantılı arka süspansiyona sahip. Formula 1'den ilham alan ön süspansiyon sistemi, daha iyi kontrol ve daha fazla alan sağlıyor.

Valhalla, Aston Martin tarihindeki en büyük frenlere sahip. 6 pistonlu Brembo kaliperler ve 16,1 inç karbon seramik diskler, güçlü bir frenleme performansı sunuyor. 20 inç ön ve 21 inç arka jantlar, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerle donatıldı.

MİNİMALİST İÇ MEKAN

Valhalla'nın iç mekanı, diğer Aston Martin modellerine göre daha sade bir tasarıma sahip. Karbon fiber detaylar, F1 tarzı direksiyon simidi ve dijital ekranlar, sportif bir atmosfer yaratıyor.

ÜRETİM VE FİYAT

Aston Martin Valhalla'nın üretimine 2025'in ikinci çeyreğinde başlanacak. Sadece 999 adet üretilecek olan Valhalla'nın fiyatı henüz açıklanmadı.