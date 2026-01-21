Skoda Türkiye, 2025'te kendi satış rekorunu kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çek otomobil üreticisi Skoda, artan müşteri talebiyle birlikte 2025 yılında küresel satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 12,7 oranında artırdı.

Marka, dünya genelinde toplam 1 milyon 43 bin 900 adetlik araç satışı gerçekleştirerek son altı yılın en yüksek rakamına ulaştı.

TÜRKİYE PAZARINDA TARİHİ ZİRVE

Türkiye pazarı, 45 bin 321 adetlik satış performansıyla markanın en önemli merkezlerinden biri haline gelerek kendi rekorunu tazeledi.

Bu sonuçlarla Türkiye; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Polonya ve Fransa'nın ardından markanın en çok tercih edildiği ülkeler arasında yerini sağlamlaştırdı.

ELEKTRİKLİ MODELLERE YOĞUN İLGİ

Markanın tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit model satışları yıllık bazda yüzde 25,7 oranında artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl satılan her dört Skoda modelinden birinin elektrifikasyon teknolojisine sahip olması, dönüşüm sürecinin hızını ortaya koydu.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Markanın en çok tercih edilen modeli 190 binin üzerindeki satış adediyle yine Octavia olurken, elektrikli Elroq modeli Avrupa pazarında ikinci sıraya yerleşti.

Skoda, 2026 yılında hız kesmeyerek tamamen yeni SUV modeli Epiq ve yedi kişilik Peaq modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.