Avrupa otomobil pazarında Çin hakimiyeti sürüyor: Satışlar ikiye katlandı

Avrupa otomobil pazarı, 2025 yılının son ayında yüzde 7,6 oranında büyüme kaydederek yılı güçlü bir kapanışla tamamladı.

Bu büyümenin ana itici gücü ise satış rakamlarını rekor seviyede artıran Çinli otomobil üreticileri oldu.

ÇİNLİ MARKALARIN PAZARDAKİ HAKİMİYETİ ARTIYOR

Aralık ayında yüzde 127 büyüme ile 110 bin adetlik satış barajını aşan Çinli markalar, yıllık bazda satışlarını ikiye katlayarak 811 bin adede ulaştı.

Bu agresif büyüme performansı sonucunda Çin menşeli araçların Avrupa pazarındaki toplam payı yüzde 9 seviyesine kadar yükseldi.

Emisyon hedeflerinin yarattığı baskı ile birlikte bataryalı elektrikli araç satışları aralık ayında yüzde 52, yıl genelinde ise yüzde 30 artış gösterdi.

Şarj edilebilir hibrit modeller de muhteşem bir geri dönüşe imza atarak aralık ayında yüzde 37'lik bir büyüme kaydetti.

EN ÇOK SATAN MODEL TESLA OLDU

Tesla Model Y Aralık ayının en çok satan modeli olmayı başarırken, Çinli üretici BYD satışlarını yüzde 261 oranında artırarak büyük bir sıçrama yaptı.

Volkswagen Grubu yüzde 27 pazar payı ile liderliğini sürdürürken, Porsche ise ayı yüzde 31'lik ciddi bir kayıpla kapattı.