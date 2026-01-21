Renault, geçen yıl kaç adet araç sattığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransız otomobil üreticisi Renault, 2025 yılında küresel pazarda büyüme ivmesini sürdürerek toplam 1 milyon 628 bin 30 araç satışı gerçekleştirdi.

Şirket, binek araç pazarındaki hareketliliğin de etkisiyle yıllık bazda yüzde 3,2 oranında büyüme kaydederek güçlü bir performans ortaya koydu.

AVRUPA'DA İKİNCİ

Marka, Avrupa genelinde binek ve hafif ticari araç toplamında ikinci sıraya yerleşirken, binek araç satışlarını yüzde 7,4 oranında artırmayı başardı.

Özellikle elektrikli araç satışlarında yaşanan yüzde 72,2'lik rekor artışla 151 bin 939 adede ulaşılırken, Renault 5 E-Tech Electric modeli perakende pazarının en çok satan ikinci elektrikli aracı oldu.

HİBRİT MODELLER PAZARA HAKİM

Renault'nun tam hibrit araç satışları yüzde 17 artışla 287 bin adede yaklaşırken, bu segment markanın toplam binek araç satışlarının yüzde 38,4'ünü oluşturdu.

Avrupa hibrit pazarında ikinci sıradaki yerini koruyan marka, Symbioz modelini ürün gamının en çok satan hibrit aracı olarak konumlandırdı.

Hafif ticari araç segmentinde ise pazar daralması ve model geçişleri nedeniyle satışlar yüzde 21,1 oranında düşerek 244 bin 927 adede geriledi.

Ancak yılın ikinci yarısında, Express modelinin çıkışı ve yeni Master ailesinin devreye girmesiyle birlikte toparlanma sinyalleri görülmeye başlandı.

Renault, Avrupa dışındaki pazarlarda toplam satışlarını yüzde 11,7 oranında artırarak küresel ölçekte en çok satan Fransız markası olma unvanını korudu. Özellikle Güney Kore, Fas ve Latin Amerika ülkelerinde yakalanan yüksek büyüme oranları, markanın uluslararası başarısında belirleyici rol oynadı.