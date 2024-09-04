2025 Aston Martin Vanquish tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Aston Martin'in sevilen modeli Vanquish yenilendi. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Lüks otomobil dünyasının ikonik markası Aston Martin, beklenen yeni modeli Vanquish 2025'i tanıttı.

Şık tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çeken Vanquish, aynı zamanda yüksek fiyatıyla da gündeme geldi.

Aston Martin'in geleneksel tasarım çizgilerini modern bir yorumla birleştiren Vanquish, keskin hatları, agresif ön panjuru ve aerodinamik yapısıyla göz kamaştırıyor.

İç mekanda ise lüksün doruklarına çıkılmış. Deri döşemeler, ahşap kaplama detaylar ve son teknoloji bilgi eğlence sistemi, sürücüye ve yolcularına eşsiz bir deneyim sunuyor.

ASTON MARTIN VANQUISH NELER SUNUYOR

2023’te sona eren DBS modelinin yerine geçecek olan araç, son zamanların en güçlü Aston Martin modellerinden biri.

Otomobilde 835 beygir gücü üretebilen 5,2 litrelik çift turboşarjlı bir V12 motor var. Motor, 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

2025 Vanquish , 835 beygirlik devasa gücüyle en büyük rakibi olacak 818 beygirlik Ferrari 12 Cilindiri’ye meydan okuyor.

Saatte 344 kilometreye ulaşabilen Vanquish, 0'dan 100 kilometreye sadece 3,4 saniyede çıkıyor.

Bu performans rakamları, Vanquish'i sınıfının en hızlı oyuncularından biri yapsa da en yakın rakibiyle kıyaslandığında birkaç saniyelik bir farkla geride kalıyor.

İç mekanda ise ortada Aston Martin’in yeni kullanıcı ara yüzüne sahip 10,2 inçlik bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Arkaya ise opsiyonel olarak kullanıcının lüks hissiyatı artıracak bagaj seti eklenebiliyor.

ASTON MARTIN VANQUISH FİYATI

Yeni Vanquish, 1000 adet olmak üzere sınırlı sayıda üreticek. Otomobilin fiyatı ise 420 bin dolar olarak açıklandı.