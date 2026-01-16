Mercedes'in 2026 planları: Birden çok yeni model yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-Benz, makyajlı S-Serisi ile ilgili detayları paylaşarak 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı.

Alman üretici, önümüzdeki 12 ayın marka tarihinin en büyük ürün ve teknoloji tanıtım sürecine sahne olacağını duyurdu.

ELEKTRİKLİ C-SERİSİ VE YENİLENEN SUV AİLESİ

Tanıtım takvimindeki en dikkat çekici modellerden biri, tarihinde ilk kez içten yanmalı motor seçeneği bulunmayan tamamen elektrikli C-Serisi olacak.

Ayrıca yıl bitmeden GLE ve GLS ailesinin makyajlı versiyonları ile büyük tasarım değişikliklerine uğrayan tam elektrikli yeni nesil GLA satışa sunulacak.

AMG DÜNYASINDA İLK ELEKTRİKLİ ADIM

Performans kanadı AMG de bu yıl önemli bir dönüm noktası yaşayarak markanın logosunu taşıyan ilk elektrikli modelini vitrine çıkaracak.

Daha önce GT XX konseptiyle ipuçları verilen bu modelin yıl içinde yollara çıkması beklenirken, aynı platformda üretilecek SUV versiyonu ise 2027 yılında gelecek.

EFSANE G-SERİSİ'NE YENİ ÜYE

2025 yılını oldukça başarılı geçiren G-Serisi ailesi de yeni bir üyeyle genişliyor. İlk tanıtım görselleri yayınlanan G-Serisi Cabriolet modeli, bu yıl içerisinde otomobil severlerle buluşacak.