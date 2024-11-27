2025 Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Audi, SUV segmentindeki iddiasını sürdürerek yeni Q5 Sportback modelini görücüye çıkardı.

Mercedes GLC Coupe ve BMW X4 gibi rakipleriyle yarışacak olan Q5 Sportback, daha yüksek fiyat etiketiyle de dikkat çekiyor.

SQ5 SPORTBACK, DİZEL MOTORU BIRAKTI

Yeni Q5 Sportback ailesinin en güçlü üyesi olan SQ5 Sportback, Avrupa'da artık dizel motor seçeneği sunmayacak.

Bunun yerine, benzinli bir motorla küresel olarak satışa sunulacak. SQ5 Sportback, 362 beygir gücü ve 550 Nm tork üreten 3.0 litrelik V6 turbo benzinli motorla donatılacak.

Standart Q5 Sportback modelleri ise iki farklı dört silindirli motor seçeneğiyle sunulacak:

201 beygir gücü ve 340 Nm tork üreten 2.0 litrelik benzinli motor.

201 beygir gücü ve 400 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motor.

SQ5 Sportback ve dizel modelde Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunulurken, benzinli modelde önden çekiş standart, Quattro ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor. Audi, ilerleyen dönemde plug-in hibrit motor seçeneklerinin de ekleneceğini belirtiyor.

DAHA AZ BAGAJ HACMİ

Q5 Sportback, coupe tarzı tasarımı nedeniyle standart Q5 modeline göre daha az bagaj hacmi sunuyor.

Audi, yeni Q5 Sportback'in arka koltuklar katlandığında 1.415 litre bagaj hacmi sunduğunu belirtiyor. Bu, standart Q5'e göre 58 litre daha az.

TASARIM VE İÇ MEKAN

Q5 Sportback, eğimli tavan çizgisi ve hafifçe güncellenmiş arka kısım dışında standart Q5 ile aynı tasarıma sahip. İç mekanda da standart Q5 ile benzerlikler göze çarpıyor.

Üst donanım seviyelerinde, ön yolcu için ek bir ekranla birlikte üçlü ekran kurulumu sunuluyor.

FİYATLAR

Audi Q5 Sportback, Almanya'da 54 bin 800 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu, standart Q5 modeline göre 150 Euro daha pahalı.

SQ5 Sportback ise 85 bin 400 euroluk fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. ABD fiyatları ve detaylı bilgiler ise henüz açıklanmadı. Audi, Avrupa'da aralık ayından itibaren sipariş almaya başlayacak.