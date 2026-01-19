Direksiyona geçmeden iki kere düşünün: İşte karlı yollarda hayat kurtaran sürüş teknikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte karlı ve buzlu zeminler, sürücüler için zorlu bir sınav haline geliyor.

Kayganlaşan yollarda lastiklerin tutunma kapasitesi azalırken fren mesafesi, normal hava koşullarına kıyasla ciddi oranda uzuyor.

Bu faktörler sürüş güvenliğini tehdit etse de doğru önlemler ve bilinçli sürüş teknikleriyle bu riskleri minimize etmek mümkün.

İşte karlı havalarda hem sizin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak için dikkat etmeniz gereken hayati püf noktaları.

KIŞ LASTİKLERİ KULLLANIN

Uzmanlar, soğuk hava koşullarında güvenli bir sürüş için kış lastiği kullanımının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguluyor.

Kış lastikleri, standart lastiklere göre daha yumuşak bir kauçuk bileşenine sahip olduğu için düşük sıcaklıklarda sertleşmeyerek esnekliğini korur.

Bu esneklik ve özel tasarlanmış derin dişli sırt desenleri, kar ve buz üzerinde üstün bir yol tutuşu sağlar.

Lastiğin altındaki su ve sulu karı hızla tahliye eden kanallar, kayma riskini en aza indirerek fren mesafesini belirgin şekilde kısaltır.

ARACI KIŞA HAZIRLAYIN

Yola çıkmadan önce aracınızın mekanik ve donanım olarak kış şartlarına tam uyumlu olduğundan emin olmanız gerekir.

Motor soğutma sistemindeki antifriz seviyesi, akünün şarj durumu ve sileceklerin performansı mutlaka kontrol edilmelidir.

Ayrıca görüş mesafesinin düştüğü karlı havalarda, far ve sinyal sistemlerinin kusursuz çalışması hayati önem taşır.

Soğuk hava lastik basıncını düşürebileceği için, lastiklerinizi düzenli olarak kontrol etmeli ve üretici firmanın önerdiği ideal seviyede tutmalısınız.

Doğru basınç, sadece yol tutuşunu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlar ve lastik ömrünü uzatır.

TAKİP MESAFESİNE DİKKAT

Trafik kazalarını önlemede kritik rol oynayan takip mesafesi kuralı, kış şartlarında yeniden tanımlanmalıdır.

Normal şartlarda uygulanan "hızın yarısı kadar mesafe" kuralı, buzlu ve karlı zeminlerde yetersiz kalmaktadır.

Kaygan zeminlerde fren mesafesinin uzayacağını hesaba katarak, öndeki araçla olan mesafenizi standartların üzerine çıkarmanız güvenliğiniz için en doğru tercih olacaktır.

ANİ MANEVRALARDAN KAÇININ

Karlı yollarda araç kullanmanın altın kuralı, ani ve sert hareketlerden kaçınmaktır.

Gereksiz şerit değiştirmek veya ani direksiyon hareketleri yapmak, aracın ağırlık dengesini bozarak kaymaya neden olabilir.

Gaz ve fren pedalları daima yumuşak ve kademeli bir şekilde kullanılmalı, ani yüklenmelerden kaçınılmalıdır.

Uzmanlar, yavaşlamak için fren yerine "vites küçültme" (motor freni) yöntemini öneriyor ancak debriyajın yavaşça bırakılması gerektiğinin altını çiziyor.

Aksi takdirde ön tekerleklere binen ani yük, aracın dengesini bozarak kayma riskini artırabilir.

YOKUŞLARDA SÜRÜŞ STRATEJİLERİ

Karlı bir yokuştan inerken vitesi küçülterek motor freninden faydalanmak ve aralıklarla hafifçe fren yapmak, aracın kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

Eğer aracın arkası kaymaya başlarsa panik yapmadan freni bırakmalı ve direksiyonu aracın arkasının kaydığı yöne doğru çevirmelisiniz.

Yokuş çıkarken ise en büyük düşman patinajdır; gaza aniden yüklenmek yerine düşük ve sabit bir hızda, vitesi kademeli artırarak ilerlemek gerekir.

GÖRÜNMEYEN TUZAK: GİZLİ BUZLANMA

Sürücülerin en çok korktuğu tehlikelerden biri olan "gizli buzlanma", yol üzerinde şeffaf ve ince bir tabaka halinde oluşur.

Özellikle köprü ve viyadüklerde, gölgede kalan yol kesimlerinde görülen bu tehlikeyi fark etmek oldukça zordur.

Gizli buzlanma ile karşılaşıldığında direksiyonu düz tutmak, ani hareketlerden kaçınmak ve frene çok yavaşça dokunmak gerekir.

KARA SAPLANMAMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Aracınız kara saplandığında gaza yüklenmek, tekerleğin altındaki çukuru derinleştirmekten başka bir işe yaramaz.

Böyle bir durumda aracı ikinci vitese alıp direksiyonu sağa-sola çevirerek küçük manevralarla kurtulmayı denemek daha mantıklıdır.

Yolda kalma ihtimaline karşı aracınızda battaniye, el feneri, ilk yardım çantası, çekme halatı ve buz kazıyıcı gibi acil durum malzemelerini bulundurmak hayat kurtarıcı olabilir.