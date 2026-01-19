Peugeot duyurdu: Dünyada en çok satış yapılan üçüncü ülke Türkiye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Peugeot, Türkiye pazarındaki büyüme ivmesini 2025 yılında da sürdürerek tarihi bir satış rekoruna imza attı.

Yenilenen ürün gamıyla dikkat çeken marka, yılı toplam 86 bin 459 adetlik satış ve yüzde 6,3 pazar payı ile tamamladı.

KÜRESEL SIRALAMADA PODYUMA ÇIKTI

Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, 2024 yılını beşinci sırada tamamladıklarını ancak 2025'te ilk üçe girmeyi başardıklarını vurguladı.

Marka, yılın belirli dönemlerinde ikinciliğe kadar yükselse de yılı Fransa ve İngiltere'nin hemen ardından üçüncü sırada kapattı.

HAFİF TİCARİDE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Hafif ticari araç pazarında 26 bin 661 adetlik satış gerçekleştiren Peugeot, bu segmentte yüzde 9,4 pazar payı elde etti.

Türkiye, hafif ticari araç satışlarında Peugeot dünyasında ikinci sıraya yerleşerek önemli bir başarıya daha imza attı.

PEUGEOT 408 SATIŞINDA DÜNYA LİDERİ

Markanın popüler modeli 408 özelinde Türkiye, önceki iki yılda olduğu gibi 2025'te de dünyada en çok satış yapılan ülke unvanını korudu.

SUV segmentinde toplam 58 bin 377 adet satışa ulaşan şirket, bu alanda Türkiye pazarının en çok tercih edilen ikinci markası oldu.

RIFTER VE 2008 MODELLERİNİN ETKİSİ

B-SUV segmentinin iddialı oyuncusu 2008, 22 bin 341 adetlik satışla kendi sınıfında ikinci sırada yer aldı.

Hafif ticari ürün gamının sevilen modeli Rifter ise 18 bin 154 adet satış ve yüzde 20,1'lik segment payıyla markanın büyümesine büyük katkı sağladı.