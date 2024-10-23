2025 Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Ford, popüler elektrikli crossover modeli Mustang Mach-E'nin 2025 versiyonunu görücüye çıkardı.

Yeni model, daha uygun fiyat, standart ısı pompası ve GT versiyonundan esinlenilen sportif tasarım paketi gibi dikkat çekici güncellemelerle geliyor.

Mustang Mach-E'nin 2025 model yılı için başlangıç fiyatı Kuzey Amerika pazarında 36 bin 495 dolardan başlayacak. Bu, bir önceki modele göre 3 bin 500 dolarlık bir indirim anlamına geliyor.

TASARIM VE DONANIM YENİLİKLERİ

Yeni Mustang Mach-E'de görsel olarak büyük değişiklikler yok, ancak dikkat çekici bazı yenilikler mevcut. Öncelikle, artık tüm donanım seviyelerinde ısı pompası standart olarak sunuluyor. Bu özellik, özellikle soğuk havalarda enerji verimliliğini artırarak menzil kaybını azaltmaya yardımcı olacak.

Premium donanım seviyesinde tercih edilebilen yeni Sportif Görünüm Paketi, Mach-E'ye daha agresif bir görünüm kazandırıyor.

Bu pakette; parlak siyah 19 inç jantlar, siyah tasarım detayları ve kırmızı Brembo fren kaliperleri yer alıyor.

Premium donanım seviyesinde, soğutma özelliğine sahip ön koltuklar da artık sunuluyor. Ayrıca, vites seçici orta konsoldan direksiyon kolonuna taşındı.

Teknoloji tarafında ise yeni Ford Connectivity paketi ile 5G kablosuz bağlantı noktası, gelişmiş navigasyon ve Youtube gibi araç içi uygulamalar sunuluyor.

Yeni Otomatik Şerit Değiştirme özelliğine sahip BlueCruise 1.5 sistemi de dikkat çeken güncellemeler arasında.