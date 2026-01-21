Tarihi rekor: Ferrari Enzo 18 milyon dolara satıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Florida'nın Kissimmee kentinde düzenlenen Mecum müzayedesinde otomobil dünyasını sarsan tarihi bir satış gerçekleşti.

Phil Bachman koleksiyonuna ait sarı renkli Ferrari Enzo, açık artırmada 17 milyon 875 bin dolara alıcı bularak kendi model tarihinin rekorunu kırdı.

Sadece bin kilometre yol yapmış olan bu özel araç, Maranello fabrikasında uygulanan benzersiz kişiselleştirme detaylarıyla dikkat çekiyor.

LaFerrari ve F80 gibi hibrit haleflerinin aksine, markanın son safkan içten yanmalı hiper otomobili olması değerini üçe katlayan etkenler arasında yer alıyor.

PAPA'NIN OTOMOBİLİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu satışla birlikte Enzo, tüm zamanların en pahalı 10 Ferrari modelinden biri olarak listeye adını yazdırdı.

Araç, 2014 yılında Papa Francesco için üretilen ve 5,2 milyon euroya satılan önceki rekor sahibini büyük bir farkla geride bıraktı.

Bachman koleksiyonundaki 288 GTO, F40, F50 ve LaFerrari modelleri de rekor fiyatlara ulaşarak geceye damgasını vurdu.

Ancak 1962 model Ferrari 250 GTO, 38,5 milyon dolarlık teklifle beklentilerin altında kalarak şaşırtıcı bir "indirimli" satış grafiği çizdi.