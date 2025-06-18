2025 Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu

Haber Merkezi

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) her yıl düzenlediği "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması sonuçlandı.

Alanında uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan jürinin oylarıyla, 2025 yılının en iyi otomobili belirlendi.

ZİRVENİN SAHİBİ BYD SEAL U OLDU

OGD jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çinli üretici BYD'nin SUV modeli SEAL U, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 ödülüne layık görüldü.

Bu ödülün, BYD'nin Türkiye pazarındaki algısını ve konumunu önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor.

Ödül, markanın Türkiye'de "pahalı" olarak eleştirildiği bir dönemde gelmesiyle ayrıca dikkat çekti. SEAL U, tasarımı, teknolojisi ve sürüş özellikleriyle jüriden tam not almayı başardı.

FİNALDEKİ DİĞER ADAYLAR

Bu yılki finalde yarışan 7 adayın tamamının SUV gövde tipine sahip olması dikkat çekmişti. Ödül için yarışan diğer finalistler ise şu modellerdi.

BYD Seal U (Kazanan)

Jaecoo 7

Kia EV3

MINI Countryman

Opel Grandland

Peugeot 3008

Renault Duster