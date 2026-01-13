2026 Yılın Otomobili Ödülü kazananı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenen törenle sahibini bulan 2026 Yılın Otomobili ödülü için bu yıl yedi farklı model kıyasıya bir rekabet içine girdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Mercedes-Benz CLA Serisi, rakiplerini geride bırakarak bu prestijli ödülün sahibi oldu.

TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK ÖDÜLÜ GETİRDİ

23 ülkeden 59 otomobil gazetecisinden oluşan jüri heyeti; aracı gelişmiş tasarımı, sunduğu ileri teknolojiler ve verimlilik özelliklerinden dolayı birinci seçti.

Mercedes, bu başarıyla birlikte 450 SE/SEL modelinden tam 52 yıl sonra ikinci kez "Yılın Otomobili" ödülünü müzesine götürmeyi başardı.

ZORLU RAKİPLERİNİ PUANLARLA GEÇTİ

Oylamada 22 jüri üyesinin favorisi olan Mercedes CLA'yı, 220 puan toplayan Skoda Elroq ve 208 puan alan Kia EV4 takip etti.

Finaldeki diğer adaylar olan Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster ve Renault 4 ise sıralamada bu modellerin gerisinde kaldı.