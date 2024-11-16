2025 yılın otomobili için finale kalan 7 model belli oldu

Haber Merkezi

Otomotiv dünyasının merakla beklediği "Yılın Otomobili 2025" ödülü için heyecan verici bir gelişme yaşandı.

23 ülkeden 60 jüri üyesinin katılımıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 42 aday arasından 7 finalist belirlendi.

Bu yılki finalistlerin çoğunluğunu küçük elektrikli otomobillerin oluşturması, otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün hız kazandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

YILIN OTOMOBİLİ 2025 FİNALİSTLERİ

İşte "Yılın Otomobili 2025" ödülüne aday gösterilen 7 model:

Alfa Romeo Junior

Citroen C3/e-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5

DACIA TARİHİNDE İLK KEZ ADAY

Finalistler arasında en dikkat çekici isimlerden biri Dacia. Renault'un alt markası olan Dacia, tarihinde ilk kez "Yılın Otomobili" ödülüne aday gösterildi.

Uygun fiyatlı ve sağlam otomobilleriyle bilinen Dacia'nın bu başarısı, markanın otomotiv dünyasındaki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"Yılın Otomobili 2025" ödülünün sahibi, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan final etkinliğinde belli olacak.