2025 yılında en çok geri çağırma yapan otomobil markaları

2025 yılı otomotiv sektörü için güvenilirlik sınavına dönüşürken üreticiler, güvenlik kusurları nedeniyle milyonlarca aracı servislere geri çağırmak zorunda kaldı.

Ford, yıl boyunca gerçekleştirdiği 153 farklı kampanya ve toplam 12,9 milyon araçla listenin açık ara lideri oldu.

KAMERA VE PARÇA SORUNLARI ÖN PLANDA

Amerikan devinin geri çağırmalarının yaklaşık 4 milyonluk kısmını arızalı geri görüş kameraları oluştururken, yakıt pompası ve enjektör sorunları da dikkat çekti.

Ayrıca Explorer modelinde düşebilen kapı döşeme parçaları için servislere yapıştırma işlemi talimatı verilmesi gibi ilginç üretim hataları da kayıtlara geçti.

TOYOTA VE STELLANTIS TAKİPTE

Listenin ikinci sırasında 3,2 milyon araçla Toyota yer alırken, Japon üretici genellikle geri görüş kamerası ve gösterge paneli gibi nispeten hayati olmayan arızalarla gündeme geldi.

Üçüncü sıradaki Stellantis ise 2,7 milyon aracı kapsayan geri çağırmalarında özellikle hibrit Jeep modellerindeki batarya kaynaklı yangın riskleriyle mücadele etti.

MOTOR VE TEKERLEK HATALARI KORKUTTU

Honda'nın 1,5 milyon aracı kapsayan listesinde Civic modellerindeki tekerleklerin düşmesine neden olabilecek üretim hatası en dikkat çekici sorun olarak öne çıktı.

General Motors yaklaşık 1 milyon araçla listede yer alırken, V8 motorlardaki biyel kolu hataları nedeniyle ciddi motor arızası riskleri bildirdi.

TESLA VE DİĞERLERİNDE SON DURUM

Tesla geçen yıla göre önemli bir iyileşme göstererek 745 bin araçla listede gerilerde kalırken, Hyundai ve Kia gibi markalar da yaklaşık birer milyonluk geri çağırma sayılarına ulaştı.

Volkswagen ve BMW ise sırasıyla 663 bin ve 508 bin araçla listede son sıralarda kendilerine yer buldu.

2025'TE EN ÇOK GERİ ÇAĞIRMA YAPAN 10 MARKA

Ford: 12,9 milyon

Toyota: 3,2 milyon

Stellantis: 2,7 milyon

Honda: 1,5 milyon

Hyundai: 1 milyon

General Motors: 998 bin 260

Kia: 982 bin 346

Tesla: 745 bin 075

Volkswagen Grubu: 663 bin 663

BMW: 508 bin 338