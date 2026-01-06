Tesla devri kapandı: BYD, dünyanın en çok elektrikli otomobil satan markası oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve otomotiv şirketi BYD, 2025 yılına ait üretim ve satış verilerini Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na bildirdi.

Rapora göre marka, hem üretim hem de satış rakamlarında gösterdiği performansla küresel yeni enerji aracı ve tam elektrikli araç pazarındaki liderliğini tescilledi.

ÜRETİM VE SATIŞ RAKAMLARINDA BÜYÜME VAR

BYD’nin yeni enerjili araç üretimi 2025 yılında bir önceki seneye göre yüzde 5,4 artış göstererek 4,5 milyon adedi aştı.

Satışlar tarafında ise yüzde 7,7’lik bir artış yakalayan şirket, toplamda 4,6 milyon adetlik satış rakamına ulaştı.

TAM ELEKTRİKLİ MODELLERDE ZİRVE BYD'NİN

Tam elektrikli otomobil segmentinde büyük bir sıçrama yapan BYD, satışlarını yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artırarak 2,25 milyon seviyesine taşıdı.

Bu sonuçla birlikte şirket, en yakın küresel rakibine 600 bin adetten fazla fark atarak dünya genelinde tam elektrikli otomobil satışlarında zirveye yerleşti.

İHRACATTA TARİHİ BAŞARI

BYD, tarihinde ilk kez yıllık yurt dışı satışlarında 1 milyon adet eşiğini aşarak küresel büyümesini yeni bir boyuta taşıdı.

Sadece Aralık 2025 döneminde bile 420 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiren marka, yıl genelindeki istikrarlı büyümesini sürdürdü.