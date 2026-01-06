Renault, yeni üst segment SUV modeli Filante'yi duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Renault, crossover ve SUV ürün gamını genişleterek global stratejisinde kritik bir rol üstlenecek yeni üst sınıf modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Markanın yüksek segment dönüşümünü temsil eden Renault Filante, 13 Ocak’ta Güney Kore’de düzenlenecek etkinlikle dünyaya tanıtılacak.

İSMİNİ KAYAN YILDIZDAN ALIYOR

Fransızcada "kayan yıldız" anlamına gelen Filante ismi, markanın 1956 yılındaki hız rekoru denemeleri için geliştirdiği özel konseptten ilham alıyor.

Yeni model, Avrupa pazarındaki Austral ve Rafale gibi araçların üzerinde konumlanarak çok daha lüks ve prestijli bir seçenek olarak sunulacak.

GÜNEY KORE'DE ÜRETİLECEK

Güney Kore’nin Busan kentindeki fabrikada üretilecek olan Filante'nin, Geely ile ortak geliştirilen Compact Modular Architecture platformunu kullanması bekleniyor.

Bu modüler yapı sayesinde aracın içten yanmalı motorların yanı sıra hibrit ve tamamen elektrikli güç seçeneklerine de sahip olacağı öngörülüyor.

AVRUPA PAZARINA GELMEYECEK

İlk etapta Güney Kore pazarında satışa çıkacak olan model, daha sonra seçili uluslararası pazarlara ihraç edilecek, ancak Avrupa'ya gelmesi planlanmıyor.

Avrupa pazarında markanın amiral gemisi rolünü Rafale modeli üstlenmeye devam edecek.