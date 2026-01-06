İngiltere'de güvenlik krizi: Yüzlerce otobüste Çin yapımı acil durdurma düğmesi bulunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiliz güvenlik servisleri, ülkedeki toplu taşıma filosunda yer alan Çin yapımı elektrikli otobüslerin ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını incelemeye aldı.

Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, araçlarda bulunan ve yazılım güncellemeleri için kullanılan SIM kartların Pekin yönetiminin müdahalesine açık olabileceğini belirtti.

"ACİL DURDURMA DÜĞMESİ"

Güvenlik uzmanları, bu internet bağlantısının araçları uzaktan devre dışı bırakabilecek bir "acil durdurma düğmesi" işlevi görebileceğinden endişe ediyor.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, otobüslerin Çin tarafından uzaktan kapatılmasının teknik olarak mümkün olduğunu doğruladı.

SOMUT KANIT BULUNAMADI

Norveç'te başlayan benzer şüphelerin ardından başlatılan soruşturmada, bu özelliğin şu ana kadar kullanıldığına dair somut bir kanıta rastlanmadı.

Hükümet yetkilileri, kesin bir delil olmadan otobüs satışlarını yasaklamanın Çin ile diplomatik gerilime yol açabileceği gerekçesiyle şu an için bir engelleme kararı almadı.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

İngiltere yollarında yaklaşık 700 adet otobüsü bulunan Yutong şirketi ise araçların uzaktan kontrol edilebileceği iddialarını yalanladı.

Çinli üretici, internet bağlantılı yazılım ünitesinin frenleme ve direksiyon gibi ana sürüş kontrolleriyle bağlantılı olmadığını savundu.