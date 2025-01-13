2025 yılının otomobili, Renault 5 ve ALPINE A290 oldu

AA & Ensonhaber

Renault, elektrikli modeli 5 E-Tech ve sportif versiyonu Alpine A290 ile Avrupa'da "2025 Yılının Otomobili" ödülünün sahibi oldu.

Bu ödül, Renault'nun elektrifikasyon stratejisinin ve yeni modellerinin başarısını gösteriyor.

RENAULT 5 E-TECH VE ALPİNE A290

Renault 5 E-Tech, yüzde 100 elektrikli motoru ve 400 kilometreye kadar menziliyle dikkat çekiyor. Alpine A290 ise, sportif tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.

Renault 5 E-Tech ve Alpine A290, Avrupa Yılın Otomobili (COTY) jürisi tarafından "2025 Yılının Otomobili" seçildi. Bu ödül, Renault'nun daha önce 7 kez kazandığı bir ödül.

Renault, R5 modeliyle elektrikli araçları cazip hale getirmeyi ve elektrikli mobiliteye geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Alpine A290, sportif tasarımı ve çevikliğiyle "hot hatch" kategorisinde yeni bir standart belirliyor. Alpine'in ilk elektrikli modeli olan A290, markanın sportif mirasını geleceğe taşıyor.

RENAULT VE ALPİNE'DEN AÇIKLAMALAR

Renault Marka Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive, "Renault 5 E-Tech Elektrikli Avrupa'da gerçek bir oyun kurucu." dedi. Alpine Marka CEO'su Philippe Krief ise A290'ın Alpine tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.