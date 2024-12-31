2025'te elektrikli araç satışları 15 milyonu aşacak

Haber Merkezi

Elektrikli araç pazarı, 2025 yılında büyüme gösterecek. S&P Global Mobility tarafından yapılan araştırmaya göre, elektrikli araç satışları yüzde 30 artarak 15.1 milyona ulaşacak.

Bu artışla birlikte, elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı da yüzde 16,7'ye yükselecek.

2024'TE 11.6 MİLYON SATIŞ

2024 yılına ilişkin kesin veriler henüz açıklanmasa da elektrikli araç satışlarının 11.6 milyon seviyesinde gerçekleşeceği ve pazar payının yüzde 13,2 olacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli araç pazarındaki büyüme, bölgelere göre farklılık gösteriyor. 2025 yılında en büyük artışın Hindistan'da yaşanması bekleniyor.

Hindistan'da elektrikli araçların pazar payı yüzde 7,5'e yükselecek ve bu da 2024'e göre yüzde 117'lik bir büyümeye denk geliyor.

ÇİN'DE BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Çin'deki büyüme oranı, diğer bölgelere göre düşük görünse de Çin elektrikli araç pazarının hacim olarak çok daha büyük olduğu unutulmamalı.

Çin hükümeti, 2035 yılında elektrikli araçların pazar payının yüzde 50'ye ulaşmasını hedefliyor.