Toyota, 2025'te Avrupa'da 1 milyondan fazla araç sattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota Avrupa, geride bıraktığımız yılda 1 milyon 229 binden fazla araç satışı yaparak büyüme hedeflerini tutturdu.

Şirketin satışlarında elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hibrit modellerin payı büyük bir artış göstererek toplam hacmin yüzde 77'sini oluşturdu.

AVRUPA'NIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ MARKASI

Marka bazında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında artıran üretici, 1 milyon 144 bin adetlik bir performansa ulaştı.

Bu başarıyla birlikte Toyota, üst üste beşinci kez Avrupa'nın en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olma ünvanını korumayı başardı.

TÜRKİYE ÜRETİMİ MODELLER LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Markanın en çok ilgi gören modelleri Yaris Cross ve Yaris olurken Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, 143 bin adetlik satışla önemli bir başarı elde etti.

Yine Türkiye fabrikasında üretilen Toyota Corolla Sedan ise Avrupa pazarında 62 binin üzerinde bir satış rakamına ulaştı.

TİCARİ ARAÇLARDA TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Toyota, binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araç segmentinde de tarihinin en iyi sonuçlarına imza attı.

Toyota Professional ürün gamı, yüzde 19'luk bir büyüme ve 158 bin 270 adetlik satışla tüm zamanların rekorunu kırarak pazar payını yüzde 6,7'ye taşıdı.