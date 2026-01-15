Volkswagen Grubu'nun Çin'deki satışları 2025'te düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen Grubu, 2025 yılında Çin pazarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 oranında düşüş yaşayarak 2,69 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

Satışlardaki bu gerilemede, ülkede pazar payı yüzde 53,28’e ulaşan yeni enerji araçlarının (NEV) hızlı yükselişi etkili oldu.

BENZİNLİ ARAÇLARDA PAZAR HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Pazardaki daralmaya rağmen Alman üretici, benzinli araç segmentinde yüzde 22'nin üzerinde bir paya sahip olarak liderliğini sürdürdü.

Özellikle Volkswagen Passat B segmenti benzinli araç pazarında, Audi A6L ise C segmenti lüks sedanlar arasında en çok satan modeller olarak öne çıktı.

Grubun küresel satışları yüzde 0,5 düşüşle 8,98 milyon seviyesinde kalırken, tamamen elektrikli araç teslimatları yüzde 32 artış gösterdi.

Ancak şirketin Çin'deki dördüncü çeyrek performansı zayıflayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4'lük sert bir düşüş kaydetti.

GELECEK PLANLARI VE YENİ MODELLER

Çin'de ilk tam teşekküllü Ar-Ge merkezini kuran Volkswagen, 2026 yılına kadar 20'den fazla akıllı bağlantı teknolojisine sahip yeni enerji aracını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi ise 2030 yılına kadar yaklaşık 30'u tamamen elektrikli olmak üzere toplam 50 yeni modeli Çinli tüketicilerle buluşturmak.