BMW'nin M serisi elektrikli otomobilleri 2027'de yollarda olacak

Alman otomobil devi BMW, performans tutkunlarının merakla beklediği açıklamayı yaparak tamamen elektrikli M serisi modellerinin 2027'de yollara çıkacağını doğruladı.

Şirket, efsanevi M3 ve M5 modellerinin duygusal sürüş deneyimini elektrikli çağa taşımayı ve bu alanda rakipsiz bir performans sunmayı hedefliyor.

DÖRT MOTORLA SINIRLARI ZORLAYACAK

Yeni nesil elektrikli M otomobilleri, her bir tekerleği kontrol eden dört motorlu özel bir güç aktarma sistemiyle donatılacak.

BMW yetkilileri, her tekerleğin bağımsız ve hızlı bir şekilde kontrol edilebilmesi sayesinde daha önce görülmemiş bir sürüş dinamiği ve performans seviyesine ulaşılacağını belirtiyor.

NEUE KLASSE MİMARİSİ VE BATARYA TEKNOLOJİSİ

Araçlar, markanın yeni nesil Neue Klasse platformu üzerine inşa edilecek ve yüksek performans için elden geçirilmiş 800 voltluk bir elektrik mimarisine sahip olacak.

100 kilowatt-saatin üzerinde kapasite sunması beklenen batarya paketi, menzilden ziyade anlık güç dağıtımı ve soğutma performansına odaklanacak.

Sürüş hissiyatını güçlendirmek isteyen BMW, elektrikli M modellerinde simüle edilmiş vites geçişleri ve araca özgü motor seslerine yer verecek.

"Heart of Joy" adı verilen merkezi bilgisayar sistemi, veri akışını mevcut sistemlerden 10 kat daha hızlı işleyerek araç tepkilerini keskinleştirecek.

Tesla ve Lucid gibi rakiplerin üç motorlu sistemler kullandığı pazarda BMW, dört motorlu kurulumu performans sedanlarına getirerek büyük bir atılım yapmayı planlıyor.

Ön ve arka akslarda bulunan kompakt tahrik üniteleri, verimlilik gerektiğinde mekanik olarak devre dışı bırakılabilecek şekilde tasarlandı.