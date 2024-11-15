2025'te Türkiye'de: BYD yeni D-SUV modeli SEALION 7'yi tanıttı

AA & Ensonhaber

BYD, yüksek performans, sportif SUV tasarımı ve son teknoloji elektrikli araç özelliklerini bir araya getiren yeni Sealion 7 modelini tanıttı.

Sealion 7, 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

D-SUV SEGMENTİNDE YENİ BİR STANDART

BYD, Sealion 7 ile D-SUV segmentinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Blade Batarya teknolojisi ve e-Platform 3.0 mimarisi üzerine inşa edilen araç, güvenlik ve verimlilikten ödün vermiyor.

390 kW güç ve 690 Nm tork sunan dört tekerlekten çekişli araç, 100 km hıza sadece 4,5 saniyede çıkabiliyor.

Model, tek şarjla 502 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve iki farklı batarya kapasitesi seçeneğiyle sunuluyor.

OKYANUS SERİSİ'NİN YENİ ÜYESİ

BYD'nin 'Okyanus Serisi' konseptiyle geliştirilen Sealion 7, atletik ve zarif çizgileriyle dikkat çekiyor. Aracın ikonik X formu, U şekilli yüzer LED farlar ve dalga motifleri, tasarımın öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Sealion 7'nin aerodinamik yapısı, gövdeye gizlenen kapı kollarıyla daha da güçlendirildi.

GÜVENLİK VE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

Model, Blade Batarya ve Cell-to-Body (CTB) teknolojisiyle güvenlik ve dayanıklılığı artırıyor. Bu teknoloji sayesinde batarya, araç yapısına entegre edilerek burulma direnci güçlendirildi.

Ayrıca, BYD'nin geliştirdiği tork kontrol sistemi (iTAC), araçta dört farklı sürüş modu ve çeşitli sürücü destek sistemleri ile güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor

GENİŞ VE KONFORLU İÇ MEKAN

Sealion 7, geniş bir iç alan ve modern donanımları ile kullanıcıya konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

15,6 inçlik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay destekleriyle uyumlu çalışıyor.

Dynaudio işbirliğiyle geliştirilen ses sistemi ise yüksek kaliteli bir müzik keyfi sunuyor.

Aracın güvenlik özellikleri arasında 360 derece kamera, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta algılama sistemi, acil durum freni gibi birçok gelişmiş sistem yer alıyor.

Ayrıca, 9 hava yastığı ve çocuk güvenlik kilidi gibi güvenlik donanımlarıyla kullanıcı güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor.