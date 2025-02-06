2025'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında, yıllık yüzde 13,9 oranında düşüşle 68 bin 654 adet oldu.
Otomobil satışları 2025 yılı Ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet olarak kayıtlara geçti..
Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı.
EN ÇOK SATAN 10 MARKA
Renault - 7 bin 811
Toyota - 4 bin 741
Hyundai - 4 bin 460
Volkswagen - 4 bin 293
Fiat - 4 bin 054
BYD - 2 bin 758
Peugeot - 2 bin 425
Opel - 2 bin 416
Skoda - 2 bin 359
Citroen - 2 bin 126
EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Renault Clio - 2 bin 942
Renault Megane - 2 bin 797
Fiat Egea Sedan - 2 bin 594
Toyota Corolla- 2 bin 255
BYD SEAL U DM-i - 1.743
Hyundai i20 - 1.621
Togg T10X - 1.570
Toyota C-HR - 1.499
Hyundai Bayon - 1.470
Fiat Egea Cross - 1.447
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış