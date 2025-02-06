2025'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında, yıllık yüzde 13,9 oranında düşüşle 68 bin 654 adet oldu.

Otomobil satışları 2025 yılı Ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet olarak kayıtlara geçti..

Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Renault - 7 bin 811

Toyota - 4 bin 741

Hyundai - 4 bin 460

Volkswagen - 4 bin 293

Fiat - 4 bin 054

BYD - 2 bin 758

Peugeot - 2 bin 425

Opel - 2 bin 416

Skoda - 2 bin 359

Citroen - 2 bin 126

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Renault Clio - 2 bin 942

Renault Megane - 2 bin 797

Fiat Egea Sedan - 2 bin 594

Toyota Corolla- 2 bin 255

BYD SEAL U DM-i - 1.743

Hyundai i20 - 1.621

Togg T10X - 1.570

Toyota C-HR - 1.499

Hyundai Bayon - 1.470

Fiat Egea Cross - 1.447