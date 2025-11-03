2026 Avrupa'da yılın otomobili ödüllerinde finalistler belli oldu

Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan "Car of the Year" (Yılın Otomobili) ödülü için 2026 finalistleri duyuruldu.

Toplamda 7 otomobil, ödülü kazanmak için yarışacak.

Bu yılki finalist listesinde tamamen elektrikli araçların çoğunluğu dikkat çekiyor. Listede Dacia Bigster gibi hibrit ve benzinli seçeneklere sahip modeller de bulunuyor.

FİNALE KALAN 7 MARKA

Finale kalan 7 marka Citroen, Dacia, Fiat, Kia, Mercedes-Benz, Renault ve Skoda olarak açıklandı. Bu markaların araçları, 35 araçlık listeden 59 jüri üyesi tarafından seçildi.

KAZANAN 9 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Avrupa’nın dört bir yanından otomobil gazetecilerinden oluşan jüri, final testlerini gerçekleştirecek. Kazanan, 9 Ocak 2026 tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında ilan edilecek.

Finale kalan tüm modeller şöyle:

Citroen C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Skoda Elroq