Tesla Model Y, 2025’te dünyanın en çok satan otomobili oldu

Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda Tesla Model Y'nin üst üste üçüncü yıl dünyanın en çok satan otomobili olduğunu ve 2025'i zirvede tamamladığını duyurdu.

CEO'nun bu açıklaması, şirketin yıllık özetinde yer alan verilerle doğrulanarak aracın erişilmesi zor bir başarı serisine imza attığını kanıtladı.

TOYOTA GİBİ DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Model Y, sunduğu fiyat-performans oranı, pratiklik ve gelişmiş teknolojiler sayesinde Toyota RAV4 ve Corolla gibi geleneksel pazar liderlerini 2023'ten bu yana geçmeyi başarıyor.

Özellikle Çin gibi kritik pazarlarda ailelerin ilk tercihi olan araç, yoldaki en güvenli otomobillerden biri olarak kabul ediliyor.

ÜRETİM MOLASINA RAĞMEN ZİRVEDE

Aracın 2025 yılındaki başarısı, yeni modele geçiş sürecinde fabrikalarda yaşanan üretim duraklamalarına rağmen gerçekleştiği için ayrı bir önem taşıyor.

Tesla'nın dört fabrikasında üretim hatlarını değiştirmek amacıyla ilk çeyrekte verdiği zorunlu araya rağmen Model Y, satış hacmi bakımından liderliği kimseye kaptırmadı.

Gelecek dönem için altı koltuklu uzun dingil mesafeli Model YL, uygun fiyatlı Standard ve üst düzey Performance gibi yeni varyantların piyasaya sürülmesi planlanıyor.