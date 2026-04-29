2026 BYD Seagull, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı

Yurt dışı pazarlarında Dolphin Mini olarak da bilinen BYD Seagull, 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Yeni model, tasarımında yapılan ince dokunuşların yanı sıra teknolojik donanımındaki iki büyük yenilikle ön plana çıkıyor.

Araçtaki en büyük donanım güncellemesi, isteğe bağlı olarak sunulan tavan monteli LiDAR ünitesi ve BYD'nin gelişmiş sürücü destek sistemi olan "God's Eye B" teknolojisi oldu.

Performans tarafında ise 60 kW güce ulaşan yeni motor sayesinde aracın CLTC standartlarına göre maksimum menzili 405 kilometreden 505 kilometreye yükseltildi.

DIŞ TASARIM VE İÇ MEKANDAKİ YENİLİKLER

Dış tasarımında genel hatlarını koruyan araca yeni kırmızı boya seçeneği, ön çamurluk kameraları, çift silecek sistemi ve on altı inçlik yeni jantlar eklendi.

İç mekanda ise basitleştirilmiş direksiyon tuşları, soğutmalı 50W kablosuz hızlı şarj alanı ve açılır kapanır kol dayama kutusu gibi sürüş konforunu artıran detaylara yer verildi.

Geçtiğimiz yıl kendi ülkesinde aylık 34 binlik satış rakamıyla zirveyi gören araç, son dönemde Geely Xingyuan modelinin yarattığı rekabet baskısıyla zorlu bir döneme girdi.

BYD, bu kapsamlı makyaj operasyonuyla birlikte pazarda giderek güçlenen Arcfox T1 ve Leapmotor A10 gibi rakiplerine karşı yeniden üstünlük kurmayı hedefliyor.