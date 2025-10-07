2026 Dacia Sandero ve Sandero Stepway tanıtıldı

Renault'un alt markası Dacia, Türkiye'de çok sevilen modelleri Sandero ve Sandero Stepway'i 2026 model yılı için yeniledi.

Tasarım ve teknolojide dikkat çekici değişimler alan otomobiller, kasım ayından itibaren bayilerde yerini alacak.

YENİLENEN TASARIM VE TEKNOLOJİK KOKPİT

Yeni Dacia Sandero ailesi, markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor. Ön kısımda yeni bir far tasarımı ve ızgara dikkat çekerken, arka kısımda ise artık bir bar ile birbirine bağlanan tamamen yenilenmiş stop lambaları bulunuyor.

Her iki modelin de ortak olan iç mekanında ise 10 inç boyutlu yeni bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay desteğine sahip olan bu ekran, tam dijital gösterge paneli ile entegre çalışıyor.

DAHA GÜÇLÜ MOTOR VE HİBRİT SEÇENEĞİ

Kaputun altında da önemli yenilikler var. Hem Dacia Sandero hem de Sandero Stepway, başlangıç seviyesinde 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motoru kullanmaya devam edecek ancak motorun gücü 99 beygire yükseltildi.

En büyük yenilik ise Sandero ailesine artık bir hibrit motor seçeneğinin de eklenecek olması. Bu yeni hibrit versiyonun gelecek yıl içerisinde satışa sunulacağı açıklandı.