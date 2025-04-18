2026 Hyundai Palisade tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Hyundai, 2026 model Palisade'i New York Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Daha kutu gibi bir tasarıma sahip olan yeni Palisade, güç aktarma organlarındaki güncellemelerle dikkat çekiyor.

ABD'ye özel modellerde hem V-6 hem de dört silindirli hibrit motor seçenekleri sunulacak.

Hyundai ayrıca, daha fazla yerden yüksekliğe ve arazi modu sürüş seçicisine sahip, arazi kabiliyetini artıran Palisade XRT Pro donanımını da seriye ekledi.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Standart motor olarak, 287 beygir güç üreten 3,5 litrelik V-6 motor sunuluyor. Bu motorla sekiz ileri otomatik şanzıman standart olarak gelirken, alıcılar önden çekiş veya dört tekerlekten çekiş arasında seçim yapabiliyor.

Palisade, ilk kez hibrit bir seçenek de sunuyor. Hibrit güç aktarma organı, 329 beygir güç üreten turboşarjlı 2,5 litrelik dört silindirli motor ve bir çift elektrik motorundan oluşuyor.

Hibrit modelde altı ileri otomatik şanzıman bulunuyor ve önden çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri mevcut.

YENİ TASARIM VE İÇ MEKAN

Palisade'in yeni tasarımı, Range Rover'dan izler taşısa da önceki modele göre daha cesur ve daha lüks bir görünüme sahip.

İç mekanda, uzatılmış dingil mesafesinin yarattığı ekstra alan en çok ikinci ve üçüncü sıra yolcularına fayda sağlıyor.

Gösterge paneli, hem göstergeleri hem de bilgi-eğlence sistemini gösteren büyük bir dijital ekranı saran akıcı bir metal trim çizgisiyle vurgulanıyor.

Çift 12,3 inç ekranlar standart olarak kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip. Telefonlarını bağlamak istemeyenler için yerel navigasyon sistemi de sunuluyor.

FİYAT VE PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ

Şu ana kadar yalnızca XRT Pro, Limited ve Calligraphy donanımları duyurulmuş olsa da yüksek değerli SE ve SEL donanımlarının da serinin alt ucunda yer alması bekleniyor.

Fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak üç sıralı SUV segmentinde rekabetçi kalmak için, yaklaşık 40 bin dolarlık bir başlangıç fiyatının hedeflenmesi muhtemel.

Hyundai, V-6 motorlu Palisade'in bu yaz bayilere ulaşacağını belirtirken, hibrit modellerin showroomlara sonbahara kadar gelmeyeceği öngörülüyor.

2026 Palisade Güney Kore'de üretilecek. Bu durum, ABD dışında üretilen ürünler için kaotik ve öngörülemeyen tarifelerin geleceği nedeniyle Palisade'in lansman zamanlamasının ve nihayetinde fiyatının değişebileceği anlamına geliyor.