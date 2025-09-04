2026 Kia Stonic tanıtıldı: İşte özellikleri

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, Türkiye'de de popüler olan kompakt SUV modeli Stonic'in makyajlı 202 versiyonunu resmi olarak görücüye çıkardı.

Yeni Kia Stonic, markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtan daha keskin hatları ve yenilenen teknik detaylarıyla dikkat çekiyor.

YENİ 1.0 LİTRELİK HAFİF HİBRİT MOTOR

Aracın kaputunun altında artık 48V hafif hibrit sistemle desteklenen 1.0 litrelik turbo şarjlı benzinli bir motor bulunuyor.

Toplamda 115 beygir güç üreten bu motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile satın alınabilecek.

MODERN İÇ MEKÂN VE TASARIM

Aracın iç kısmında, tek bir panel içine yerleştirilmiş 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ve multimedya ekranları modern bir kabin sunuyor.

Dış tasarımda ise yeni nesil LED farlar ve yeni ızgara tasarımı, Kia Stonic'e daha heybetli bir görünüm kazandırıyor.

Kia, 2026 model Stonic'in fiyatına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak aracın yakın bir gelecekte Avrupa pazarına ulaşmasıyla birlikte fiyatının da belli olması bekleniyor.