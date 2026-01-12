Mazda CX-6e Avrupa’da ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mazda, Avrupa pazarı için özel olarak tasarladığı elektrikli SUV modeli CX-6e'yi Fransa'da ön siparişe açarak fiyatlarını duyurdu.

Markanın yeni modeli, Tesla Model Y'nin domine ettiği segmentte zengin donanımı ve kalite algısıyla pazar payı arayacak.

Aracın Takumi donanım paketi 46 bin 800 euro, üst seviye olan Takumi Plus versiyonu ise 49 bin 800 euro başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Bu fiyatlandırma, Fransa'da 39 bin 990 euro etiketiyle satılan en büyük rakibi Tesla Model Y'ye kıyasla daha yüksek bir seviyede konumlanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL

Modelin kalbinde 258 beygir güç üreten bir elektrik motoru ve 78 kWh kapasiteli LFP batarya teknolojisi bulunuyor.

WLTP verilerine göre 484 kilometre menzil sunan araç, hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 24 dakikada ulaştırabiliyor.

Standart donanım listesinde 26.45 inçlik multimedya ekranı, 23 hoparlörlü ses sistemi ve 360 derece kamera gibi iddialı özellikler yer alıyor.

Ayrıca aracın direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri, Mazda'nın Ar-Ge merkezinde Avrupalı kullanıcıların sürüş alışkanlıklarına göre özel olarak yeniden kalibre edildi.