Hyundai, elektrikli Staria modelini tanıttı: İşte özellikleri

Hyundai, Brüksel Otomobil Fuarı'nda elektrikli mobilite vizyonunu genişleterek Staria modelinin tam elektrikli versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.

Güney Kore’deki Ulsan tesislerinde üretilecek olan bu yeni model, markanın MPV segmentindeki iddiasını sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle birleştiriyor.

GÜÇLÜ BATARYA VE 800 VOLT MİMARİSİ

Staria Electric, 84 kWh kapasiteli batarya paketi ve önden çekiş sağlayan 160 kW gücündeki elektrik motoruyla yollara çıkıyor.

Segmentinde fark yaratan 800 voltluk yüksek voltaj sistemi, aracın hızlı şarj olmasını sağlarken uzun yolculuklarda verimliliği artırıyor.

GENİŞ İÇ MEKAN

Araç, bireysel konforu ön planda tutan 7 koltuklu Luxury ve kalabalık aileler için tasarlanan 9 koltuklu Wagon olmak üzere iki farklı versiyonla sunuluyor.

Düz zeminli geniş iç mekanı ve Vehicle-to-Load (V2L) özelliği sayesinde araç, kamp gibi aktivitelerde elektronik cihazlara güç verebiliyor.

Elektrikli modele özgü kapalı ön ızgara ve aerodinamik tasarım detayları, Staria Electric'e modern bir kimlik kazandırıyor.

Ayrıca güçlendirilmiş gövde yapısı ve artırılan ses yalıtımı, tam yüklü durumlarda bile sessiz ve konforlu bir sürüş vadediyor.