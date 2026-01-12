Audi'nin 2026 Formula 1 aracı ilk kez görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Formula 1 sezonu için geri sayım sürerken, yeni nesil araçların pistteki ilk görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Audi, R26 adını verdiği aracını Barselona-Katalonya Pisti'nde shakedown sürüşü için piste çıkaran ilk takım oldu.

YENİ SÜSPANSİYON VE TASARIM DETAYLARI

Mevcut araçlara kıyasla 100 mm daha dar olan R26, görsel olarak fark edilebilir bir değişim sunuyor.

Sauber'in geçmişte kullandığı çekme çubuklu tasarımın aksine Audi'nin yeni aracında, itme çubuklu ön süspansiyon düzenine geçiş yaptığı görülüyor.

Aracın ön kanadında, FIA'nın türbülansı kontrol etmeyi amaçlayan yeni kurallarına uygun içe yönlendirmeli bir yapı dikkat çekiyor.

Sidepod tasarımında ise hava akışını gövdenin arkasına daha verimli iletmeyi hedefleyen içe yönlü bir konsept tercih edilmiş gibi görünüyor.

Motor sesi önceki nesil güç ünitelerine benzerlik gösterse de özellikle hızlanma anlarında daha canlı bir karakter sergiliyor.

Arka kanatta ise tekli bağlantı yerine alt kısımdan desteklenen çift ayaklı bir yapı kullanıldığı göze çarpıyor.