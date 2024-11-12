2026 Renault Clio test sırasında görüntülendi

Haber Merkezi

Renault, kompakt hatchback segmentindeki iddialı modeli Clio'nun yeni nesli üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Clio, test sürüşleri sırasında kameralara yakalanarak meraklı gözlerden kaçamadı.

Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla yeni Clio, mevcut modelin genel hatlarını korurken, bazı önemli tasarım güncellemeleriyle daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Aracın silueti, tanıdık omuz çizgisi ve C sütunundaki gizli kapı kollarıyla korunmuş. Ancak ön ve arka tasarımda dikkat çekici değişiklikler göze çarpıyor.

ARKA TASARIMDA KESKİN ÇİZGİLER

Yeni Clio'nun arka tasarımı, önceki versiyonlara göre daha keskin hatlara sahip. Genişleyen alt hatlar, bagaj hacmini artırırken arka camın eğimini de daha sportif hale getiriyor. Tekerlek yuvasına doğru genişleyen alt kapı çizgisi ise araca dinamik bir duruş katıyor.

Kamuflajlı prototipte arka kısımda yatay LED aydınlatmaların yer aldığı görülüyor. Ön tarafta ise, çapraz yerleşimli gündüz farları (DRL) ve elmas desenli ön ızgara, Renault'nun tasarım dilini yansıtıyor.

YAN EGZOZ VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Test aracında dikkat çeken bir diğer detay ise sürücü tarafındaki yan egzoz çıkışı. Ancak bu detayın seri üretim modelinde yer alıp almayacağı henüz net değil.

2026 Clio'nun motor seçenekleri arasında ise hibrit teknolojilerin öne çıkması bekleniyor.

Mevcut modelde de bulunan 143 beygir gücündeki 1.5 litrelik E-Tech hibrit motorun yeni nesilde de yer alması bekleniyor. Hibrit motorlar, düşük karbon salınımı hedefiyle farklı pazarlarda sunulacak.

Yeni nesil Clio ile ilgili en büyük merak konusu ise tamamen elektrikli bir versiyonun gelip gelmeyeceği.

Renault, elektrikli araç stratejisi kapsamında Clio'nun da elektrikli bir versiyonunu geliştirebilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Clio, kompakt hatchback segmentinde Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208 ve Opel Corsa gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek. Renault, yeni Clio ile segmentteki liderliğini korumayı hedefliyor.