Lamborghini, 2025 yılında satış rekorunu tekrarladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lamborghini, hibrit modellere geçiş sürecine rağmen büyüme ivmesini sürdürerek 2025 yılını rekorla kapattı.

Marka, 2023 yılında ilk kez aştığı 10 bin barajını daha da yukarı taşıyarak teslimatlarını bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artırdı.

BÜYÜME RAKAMLARI

Markanın satış hacmi, sadece 3 bin 815 aracın satıldığı 2017 yılına kıyasla iki kattan fazla artış gösterdi.

Bölgesel bazda ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi 4 bin 650 adetle en büyük pazar konumunu korurken, onu Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri takip etti.

Rekor artışta henüz teslimatları başlamayan yeni süper spor model Temerario'nun bir etkisi bulunmasa da aracın siparişleri şimdiden 12 aylık üretim kapasitesini doldurdu.

Markanın en yaşlı modeli olan Urus'un ise 2029 yılında tamamen yenilenmesi ve içten yanmalı motoru elektrikle destekleyen bir yapıyla gelmesi planlanıyor.

Markanın dördüncü modeli olması beklenen Lanzador'un piyasaya çıkış tarihi, elektrikli araç talebindeki değişimler nedeniyle 2029 yılına ertelendi.

Şirket yönetimi, başlangıçta tamamen elektrikli olarak planlanan bu modelin şarj edilebilir hibrit (PHEV) yapısına dönüştürülmesi ihtimalini de değerlendiriyor.