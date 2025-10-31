2026 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanyol otomobil devi Seat, 2026 model Ibiza'yı resmen tanıttı. 2021 yılından beri büyük bir değişim görmeyen otomobil, geçirdiği makyaj operasyonu ile yeniden dikkat çekecek gibi görünüyor.

2026 MODEL SEAT IBIZA TASARIMI

Makyajlı Seat Ibiza, silüet olarak tamamen yenilenmiş bir ön yüze sahip. Yeni far tasarımı, daha sportif ızgara ve tampon, aracı mevcut versiyondan çok daha gösterişli hale getirmiş.

Ancak otomobilin arka kısmında herhangi bir yenileme yapılmadı ve mevcut tasarım korundu.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

Seat Ibiza'nın iç tasarımında da yeni döşemeler dikkat çekiyor. 8.25 inçlik standart bilgi-eğlence ekranının yanı sıra, opsiyonel olarak 9.2 inçlik sesli asistan destekli yeni bir ekran sunuluyor.

Ayrıca cam tavan da opsiyon listesine eklenmiş durumda.

MOTOR SEÇENEKLERİ DEĞİŞMEDİ

Makyajlı modelin kaputunun altında ise bir değişiklik bulunmuyor. Türkiye'de de satılan 115 beygirlik 1.0 EcoTSI motor, DSG şanzımanla birlikte üretilmeye devam edecek.

Aracın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.