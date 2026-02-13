Citroen modellerinde şubat ayına özel kampanyalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransız otomobil üreticisi Citroen, şubat ayında yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için kapsamlı finansman fırsatları sunuyor.

Markanın açıkladığı kampanya detaylarına göre, binek otomobillerden ticari araçlara kadar tüm model gamında sıfır faizli kredi imkanları dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ VE BİNEK MODELLER

Yüzde 100 elektrikli Citroen E-C3 modelini tercih edenler için 250 bin TL tutarında 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi desteği var.

Kompakt sınıfta yer alan C4 ve C4 X modellerinin belirli donanımlarında ise 150 bin TL kredi için sıfır faiz veya 30 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.

SUV SEÇENEKLERİ

Geniş iç hacmiyle öne çıkan C3 Aircross ve onun elektrikli versiyonu ë-C3 Aircross modellerinde, 300 bin TL'ye varan kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz avantajı bulunuyor.

Şehir içi ulaşımın popüler aracı Citroen Ami ise bu ay 270 bin TL kredi desteğiyle kullanıcılarla buluşuyor.