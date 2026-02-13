Mercedes CEO'su duyurdu: Black Series geri dönüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-AMG CEO’su Michael Schiebe, markanın en agresif ve performans odaklı modellerini temsil eden Black Series serisinin geri döneceğini resmen doğruladı.

2022 yılında AMG GT modelinin üretimden kalkmasıyla rafa kaldırılan bu efsanevi isim, otomobil dünyasında heyecan yaratan bir açıklamayla yeniden gündeme geldi.

CEO'DAN GELECEK VİZYONU

Schiebe, Black Series isminin marka için sadece bir seçenek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve zorunluluk olduğunu vurguladı.

Başarılı geçmişiyle bilinen serinin, markayı şekillendiren radikal ve heyecan verici modellerle yaşamaya devam edeceği belirtildi.

MYTHOS İLE BİRLİKTE VAR OLACAK

Geri dönen Black Series, Mercedes-AMG’nin ultra sınırlı üretim ve özel projelere odaklanan yeni alt markası Mythos ile eş zamanlı olarak varlığını sürdürecek.

Performans tutkunlarının beklediği agresif aerodinamik özellikler ve güçlü motorlar, yeni nesil araçlarda da bu serinin imzası olmaya devam edecek.

Efsane serinin ne zaman yollara çıkacağı henüz netleşmese de Mercedes'in yüksek performanslı yeni V8 motorlara ağırlık vermesi beklentileri artırıyor.

Bu stratejik hamle, bir sonraki Black Series modelini görmek için çok uzun süre beklemek gerekmeyebileceğine işaret ediyor.