2026 Yılın Otomobili ödülü için yarışacak araçlar belli oldu

Otomotiv dünyasının en önemli başarılarından biri olarak kabul edilen "Yılın Otomobili" (Car of the Year) ödülü için 2026 yılında yarışacak 30 aday model açıklandı.
Liste, Avrupa pazarında yaşanan büyük dönüşümü ve özellikle Çinli üreticilerin artan etkisini yansıtıyor.
30 ADAY ARASINDA 7 ÇİNLİ MODEL VAR
Aday otomobiller arasında yenilenen Nissan Leaf, yeni Renault 4 ve Opel Frontera gibi Avrupa'nın köklü isimleri yer alıyor. Ancak listede en çok göze çarpan detay, Çinli otomobil üreticilerinin sayısı oldu.
4 farklı markadan (BYD, Leapmotor, MG, Zeekr) toplam 7 modelle yarışmaya dahil olan Çin, Avrupa pazarındaki evrimi temsil ediyor.
Bu, Çinli üreticilerin tasarım, teknoloji ve fiyat açısından artan rekabet güçlerinin bir yansıması olarak görülüyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
Her yıl olduğu gibi, Avrupa'nın dört bir yanından uzman gazetecilerin oluşturduğu jüri, bu 30 adayı test edecek. 31 Ekim'e kadar sürecek olan testlerin ardından aday modellerin sayısı 7 finaliste düşürülecek.
"2026 Yılın Otomobili" ödülünün kazananı ise Ocak 2026'da yapılacak olan törende belli olacak.
Yarışmaya katılan otomobillerin, seçildikleri tarihte en az 5 Avrupa ülkesinde satışta olan yeni modeller olması gerekiyor.
2026 YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ ADAYLARI
Audi: A6, A6 e-Tron, Q5
BYD: Atto 2, Dolphin Surf, Sealion 7
Citroën: ë-C3 Aircross, C5 Aircross
Dacia: Bigster
DS Automobiles: DS N°8
Fiat: Grande Panda
Hyundai: Ioniq 9
Jeep: Compass
Kia: EV4
Lancia: Ypsilon
Leapmotor: C10
Mazda: 6e
Mercedes-Benz: CLA
MG: HS, S5
mini: Aceman
Mitsubishi: Outlander
Nissan: Leaf
Opel: Frontera
Renault: 4
Smart: #5
Skoda: Elroq
Suzuki: eVitara
Toyota: Urban Cruiser
Volvo: ES90
Zeekr: 7X