2026 Yılın Otomobili ödülü için yarışacak araçlar belli oldu

Otomotiv dünyasının en önemli başarılarından biri olarak kabul edilen "Yılın Otomobili" (Car of the Year) ödülü için 2026 yılında yarışacak 30 aday model açıklandı.

Liste, Avrupa pazarında yaşanan büyük dönüşümü ve özellikle Çinli üreticilerin artan etkisini yansıtıyor.

30 ADAY ARASINDA 7 ÇİNLİ MODEL VAR

Aday otomobiller arasında yenilenen Nissan Leaf, yeni Renault 4 ve Opel Frontera gibi Avrupa'nın köklü isimleri yer alıyor. Ancak listede en çok göze çarpan detay, Çinli otomobil üreticilerinin sayısı oldu.

4 farklı markadan (BYD, Leapmotor, MG, Zeekr) toplam 7 modelle yarışmaya dahil olan Çin, Avrupa pazarındaki evrimi temsil ediyor.

Bu, Çinli üreticilerin tasarım, teknoloji ve fiyat açısından artan rekabet güçlerinin bir yansıması olarak görülüyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Her yıl olduğu gibi, Avrupa'nın dört bir yanından uzman gazetecilerin oluşturduğu jüri, bu 30 adayı test edecek. 31 Ekim'e kadar sürecek olan testlerin ardından aday modellerin sayısı 7 finaliste düşürülecek.

"2026 Yılın Otomobili" ödülünün kazananı ise Ocak 2026'da yapılacak olan törende belli olacak.

Yarışmaya katılan otomobillerin, seçildikleri tarihte en az 5 Avrupa ülkesinde satışta olan yeni modeller olması gerekiyor.

2026 YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ ADAYLARI

Audi: A6, A6 e-Tron, Q5

BYD: Atto 2, Dolphin Surf, Sealion 7

Citroën: ë-C3 Aircross, C5 Aircross

Dacia: Bigster

DS Automobiles: DS N°8

Fiat: Grande Panda

Hyundai: Ioniq 9

Jeep: Compass

Kia: EV4

Lancia: Ypsilon

Leapmotor: C10

Mazda: 6e

Mercedes-Benz: CLA

MG: HS, S5

mini: Aceman

Mitsubishi: Outlander

Nissan: Leaf

Opel: Frontera

Renault: 4

Smart: #5

Skoda: Elroq

Suzuki: eVitara

Toyota: Urban Cruiser

Volvo: ES90

Zeekr: 7X