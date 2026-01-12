AB ve Çin, elektrikli araç fiyatları konusunda anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile Çin menşeli bataryalı elektrikli araçların fiyatlandırılmasına ilişkin süregelen anlaşmazlığın çözümü için önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre taraflar, ticari ilişkileri düzenleyecek bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakata vardı.

Varılan mutabakat uyarınca AB Komisyonu, Çinli ihracatçılar için "Fiyat Taahhüdü Önerilerine İlişkin Kılavuz Belge" yayınlayacak.

Bu belge ile fiyat taahhüdü önerilerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun, objektif ve adil bir yasal zeminde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

AB EK VERGİLER GETİRMİŞTİ

AB Komisyonu, Ekim 2023'te başlattığı sübvansiyon soruşturması neticesinde Çin'den ithal edilen araçlara standart yüzde 10 vergiye ek olarak çeşitli oranlarda gümrük tarifeleri getirmişti.

Karar kapsamında Tesla modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, SAIC Motor ve diğer işbirliği yapmayan şirketlere ise yüzde 35,3'e varan ek vergiler uygulanacağı bildirilmişti.