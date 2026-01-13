FIAT Professional ocak ayı kampanyasını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FIAT Professional, geçen ay başlattığı avantajlı finansman seçeneklerini yeni yıla taşıyarak ticari araç müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek kampanyada model bazlı sıfır faizli kredi seçenekleri ve showroomlara özel indirimler dikkat çekiyor.

SCUDO VE ULYSSE MODELLERİNDE KREDİ İMKANI

Yerli üretim Scudo Van ve Scudo Combi modelleri, 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla tercih edilebiliyor.

8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip Ulysse modeli ise aynı kredi tutarı için 6 ay vadeli faizsiz ödeme planıyla satışa sunuluyor.

DUCATO VE DOBLO İÇİN ÖZEL FIRSATLAR

Ducato Van ve Minibüs modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanırken, Ducato Kamyonet versiyonlarında vade süresi 9 aya kadar uzuyor.

Geniş iç hacmi ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan Doblo Combi modeli de 1 milyon TL'ye 6 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla kullanıcılarını bekliyor.

Marka, kredi kampanyalarının yanı sıra peşin alımlarda da müşterilerine çeşitli avantajlar sağlıyor. Tüketiciler, showroomlara özel ek indirim fırsatlarından da ocak ayı boyunca yararlanabiliyor.